Decine di interventi dei Vigili del Fuoco nella notte

(Di lunedì 24 luglio 2023) 24 luglio 2023 ore 22.30 – Sono parecchiele richieste di soccorso che i comandideldi Gorizia, Pordenone e Udine stanno ricevendo a seguito di un’ intenso temporale con grandine e vento che ha colpito i territori dei tre comandi. Le squadre deidisponibili sono tutte impegnate per alberi caduti su autovetture o che bloccano diverse strade danni ad abitazioni con forti danni a tetti ed alcuni principi d’incendio dovuti a fulmini ecc. Al momento non ci sono segnalazioni di persone ferite. Una squadra del comandodeldi Trieste sta raggiungendo il territorio del comando di Udine per dare supporto ai colleghi friulani. In questo momento non è possibile quantificare il numero di richieste e quello degli ...

Sono stati una ventina in tutto glidei vigili del fuoco per l'ondata di maltempo che ha ...le chiamate ai Vigili del fuoco per piante cadute, allagamenti e tetti scoperchiati. ...MILANO - Per il maltempo in Lombardia i vigili del fuoco sono stati impegnati indiper piante cadute, tetti scoperchiati e allagamenti, soprattutto nelle province di Milano, Monza e Brianza e Varese. A Lissone una donna è morta per il crollo di un albero. vbo/...I vigili del fuoco in azione in Lombardia:diper piante cadute, tetti scoperchiati e allagamenti. Milano, Monza e Brianza e Varese le province più colpite La caduta di alberi in ...

Chicchi di grandine grandi come palline da tennis e vento forte hanno imperversato dalla tarda serata di oggi sulle province di Pordenone, Udine e Gorizia provocando danni. (ANSA) ...Ancora danni causati dal maltempo in Friuli. Poco prima delle 21 un fortunale si è abbattuto tra le province di Pordenone e Udine causando danni alle abitazioni e alle ...