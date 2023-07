(Di lunedì 24 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Buona la prima per l'ai Mondiali femminili di calcio. Le azzurre allenate da Milena Bertolini, al loronel torneoin scena in Australia e in Nuova Zelanda, hanno piegato per 1-0 l'. A decidere il match, giocato all'Eden Park di Auckland, la rete siglata da Cristiana Girelli all'87'. L'attaccante della Juventus è entrata in campo 4 minuti prima del gol (all'83'), al posto di Dragoni.Nel girone G di questi Mondiali, quindi,e Svezia hanno 3 punti, cone Sudafrica ferme a quota 0 dopo la prima giornata. Sabato ci sarà proprio la sfida fra le azzurre e le scandinave.“Siamo molto felici. Sappiamo quanto sia importante iniziare bene un torneo del genere. Sapevamo quanto la gara di oggi sarebbe stata difficile. E' stata ...

C'era grande attesa per ilai Mondiali femminili dell' Italia che questa mattina era impegnata dalle 8 italiane contro ... fondamentali per il proseguimento del torneo. window.Proprio alnella kermesse, sempre contro la Francia, l'incontro si era rivelato sudatissimo ...ha raggiunto il massimo dei battiti per l'ennesima gioia internazionale dopo il bronzoe ...... a differenza di tutti gli altri trofei portato a casa dall'di Formula 1, questo arriverà ... pur non essendo unassoluto sul podio, entra di diritto nella storia personale del ...

Debutto iridato ok per l'Italia, piegata 1-0 l'Argentina Agenzia di ... Italpress

ROMA (ITALPRESS) – Buona la prima per l’Italia ai Mondiali femminili di calcio. Le azzurre allenate da Milena Bertolini, al loro debutto ...Buona la prima per l'Italia ai Mondiali femminili di calcio. Le azzurre allenate da Milena Bertolini, al loro debutto nel torneo iridato in scena in Australia e in Nuova Zelanda, hanno piegato per 1-0 ...