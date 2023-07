Dean Martin e Jerry Lewis | una storia d’amore finita male

(Di lunedì 24 luglio 2023) Coppia d’oro della televisione e del cinema. Duo comico sbilanciato e aggraziato. Sono. Uno, con la sua classe e padronanza, è la voce di “That’s amore”, la canzone dichiarazione all’Italia. L’ altro, una macchietta naturale, con i tic e le movenze impacciate. C’è una data precisa: 24 luglio 1956. Il giorno della fine del loro sodalizio artistico. Sembra, per motivi personali e irreparabili., il crooner e il clown, foto da YouTube “Ciò che vedeva il pubblico, in un’epoca di grande odio, era l’espressione degli occhi dimentre mi guardava dare di matto. Era l’espressione dei miei ...

ama fare prove lunghe, discutere ogni dettaglio, e con lui ti immergi in interminabili ... un conflitto di generi e la realtà di una generazione - Marlon Brando e Jamesne erano stati i ...Soprattutto dopo la morte di, Frank Sinatra e Perry Como . Era nato a New York il 3 agosto 1926 da una famiglia di origini italiane. Il suo vero nome era Anthony Benedetto terzo figlio di ...Non ci fosse stato Frank Sinatra sarebbe stato il più grande tra i crooner, giocandosela cone Perry Como, ma lui comunque è stato il più longevo e ha attraversato con ispirazione e autorità settant'anni di musica popolare americana fatta di ballate e di jazz. Se n'è andato a 96 ...

Una canzone di Dean Martin Il Post

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...