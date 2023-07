De Luca a valanga contro il test di Medicina | «È una porcheria | possono farlo solo i figli dei ricchi»

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, ha criticato duramente il sistema di ingresso a numero chiuso per la facoltà di, secondo lui ormai «diventato un marchettificio, è una». Durante un incon il personale dell’Asl Napoli 3 a Torre del Greco, Deha spiegato di essere contrario al meccanismo che regola le iscrizioni per i futuri medici «nonper i, i quiz e le palle varie… Abbiamo ragazze e ragazzi che, per affrontare idi accesso, vanno a fare corsi di formazione a 5mila euro l’uno. È una vergogna – insiste – Idella povera gente nonpiù andare ae non va bene». No al numero chiuso Secondo De ...

«L'iscrizione alle facoltà di medicina è diventata un marchettificio, è una porcheria. Non solo per i test, i quiz e le palle varie.... Abbiamo ragazze e ragazzi ...Il governatore: “I corsi di preparazione costano anche 5mila euro. Le famiglie povere non possono permetterselo. La selezione si fa sul campo, non su base economica” "Oggi l' iscrizione alle Facoltà d ...