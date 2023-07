De Laurentiis e gli A16 | un anno dopo | «A16 punti dietro noi»

Nonostanteottimi ascolti di Radio Kiss Kiss Napoli in Campania , prodotti nell'ultimo semestre ...a voler cambiare Nel giorno della presentazione delle maglie una battuta pesante di De...... concorrono all'assegnazione del Leone del Futuro " Premio Venezia Opera Prima "Luigi De"...altri film in concorso sono Hoard di Luna Carmoon (Regno Unito), Life is not a competition, but ......il limite di due extracomunitari fa discutere le proprietà delle squadre ( Aurelio De...altri britannici in Serie A. Per dire, tra i cinque extracomunitari del Milan c'è già un ...

La squadra e De Laurentiis: gli applausi di Dimaro Repubblica TV

Circola sul web ormai da qualche ora la foto di Aurelio De Laurentiis e un tifoso del Napoli che scatta con il patron azzurro e una maglia che un anno fa aveva fatto da padrona a Dimaro: ...Una foto scherzosa insieme ad un tifoso con la maglia con lo slogan "A16" con protagonista Aurelio De Laurentiis. E' quanto pubblicato dal giornalista napoletano Carlo Alvino su Twitter. Sulla maglia ...