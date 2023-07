D’Aprile Uil Scuola Rua | scuole in affanno senza personale Ata Le assunzioni vanno fatte su tutti i posti vacanti e disponibili

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 24 luglio 2023) “Nell’anno scolastico 22-23 - a fronte di 27.000liberi - quelli autorizzati per le immissioni in ruolo sono stati 10.112. Solo 308 contratti a tempo indeterminato in più rispetto al turnover. Ad affermarlo è il Segretario generale UilRua Giuseppe. L'articolo .