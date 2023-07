Daniele Dal Moro sulla rottura tra Donnamaria e Antonella Fiordelisi | «Tra moglie e marito non mettere il dito»

Db Napoli 26/10/2022 - Champions League / Napoli - Rangers / fotoBuffa/Image Sport nella ... Su Spalletti "Ha dato qualcosa in più ai calciatori,punto di vista tecnico ha dato tantissimo"primo torneo qualificante di La Paz, in Bolivia, le azzurre hanno vinto il Challenge di ... Una corsa che vede più arretratiLupo ed Enrico Rossi (ex compagni di Ranghieri e Carambula nell'...Moro e Oriana Marzoli sono tornati insieme da qualche giorno. La coppia nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip , dopo la riconciliazione ha già partecipato a qualche ...

Gf Vip 7, Oriana Marzoli risponde a chi l'accusa di essere tornata con Daniele Dal Moro per pubblicità ed ... Isa e Chia

Le 2 coppie azzurre sono salite ancora sul podio in Canada. La qualificazione olimpica si avvicina ulteriormente ...L’AQUILA – Lunedì 24 luglio presso il Cortile di Palazzo Di Paola, sede della Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli” è stata presentata la Settantontesima stagione concertistica. Nel tavolo di ...