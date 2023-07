Dall’Ostiamare al Mondiale con l’Italia | Arianna Caruso | “Grazie per aver creduto in me”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 24 luglio 2023) Ostia – Ne ha fatto di strada dal 2008. Da bambinacominciava il suo viaggio nel calcio dei sogni e tirava i primi palloni in porta all’Ostiamare. Dunque, iniziava all’Anco Marzio la sua avventura sui campi verdi. Poi laè cresciuta sempre di più, passando per la Res Roma e la Prima giallorossa, ha giocato in prima squadra per due anni e oggi veste la maglia della Juventus. Ma non solo. Dall’altra parte del mondo in queste ore,si sta giocando il suo primodella carriera con la Nazionale Femminile di Calcio. Questa mattina le Azzurre hanno vinto la partita d’esordio con l’Argentina (leggi qui) eha partecipato alla conquista dei tre punti preziosi nel Girone G. Arrivano gli auguri e gli in bocca al lupo proprio dalla ...