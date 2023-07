Dal sogno Chiesa al pressing per Lindstrom | il mercato del Napoli è pronto a decollare

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl calcioè entrato nel vivo e ilsi muove per regalare a Rudi Garcia la migliore rosa possibile in vista della prossima stagione. Il club partenopeo è al lavoro con tanti interrogativi da risolvere ma con un punto fermo: prestare la massima attenzione al bilancio. Dalla questione Osimhen, fino al rinnovo dei tanti big come Zielinski, Di Lorenzo e Mario Rui. Senza dimenticare ilin entrata, con la ricerca al quarto centrale difensivo come priorità dopo l’addio di Kim. Secondo l’edizione odierna de ‘Il Mattino’, i primi movimenti degli azzurri potrebbero riguardare la corsia di destra e il centrale di difesa. “Il Lens continua a frenare, ma Danso chiede tempo per dire la sua sull’offerta del, si legge sul quotidiano. “I suoi pensieri vanno soprattutto a quella ...