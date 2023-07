Dal Covid al clima | rotto il tabù del reato d’opinione

(Di lunedì 24 luglio 2023) Nei giorni scorsi, è stato pubblicato sul Corriere della Sera un interessante editoriale a firma di Antonio Polito in cui si disapprovava la tendenza a radicalizzare il confronto rendendo sgradevole oltre che pericoloso il dibattito sui temi di stretta attualità. Secondo Polito, “l’estremismo sembra diventato la malattia senile del nostro opinionismo”. Il riferimento è alle questioni ambientali ma non solo. L’accusa di negazionismo Particolarmente azzeccato è stato l’inciso sull’abuso del termine “negazionismo” già in voga durante l’era pandemica e riciclato nei confronti di chi si mostra scettico rispetto all’annunciata sciaguratica. La firma del Corsera ha fatto notare come un’accusa del genere sia particolarmente infamante visto che crea una sorta di assimilazione ideologica con chi non ha riconosciuto l’abominio dell’Olocausto. Polito osserva che tale ...

mio arrivo qui nel 2022, ho vissuto esempi di condizioni meteorologiche estreme come ... Ha acquisito maggiore slancio dalla pandemia di- 19 e dagli shock dell'offerta e delle materie prime ......musicale "Interconnectedness" che parla della vulnerabilità causata dalla pandemia di19 e ... film muto del 1911 con Emanuele Stracchi al pianoforte in sincronovivo. Prima trasposizione ...Le accuse mosse nei riguardi degli indagati spazianofalso ideologico in atto pubblico alla ...ai fatti - ha affermato in diverse circostanze di essersi regolarmente vaccinata contro il- ...

Dal covid al caldo, stesso copione: l'isteria emergenzialista La Nuova Bussola Quotidiana

Tutti i lavori si svolgeranno senza chiudere alcuna attività, ma effettuando spostamenti delle stesse in base agli avanzamenti di cantiere, di volta in volta la cittadinanza verrà informata tramite ...In Italia nell'ultima scendono ancora i contagi Covid, con una risalita dei morti. Dal 14 al 20 luglio si sono registrati 3.405 nuovi casi, contro 3.411 nei 7 giorni precedenti: un dato praticamente s ...