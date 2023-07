Da settembre ad agosto | cosa cambia per gli esami di riparazione

Il prossimo pellegrinaggio del Santo Padre (31- 4) è il culmine di decenni di incontri tra buddisti e cristiani. Ulaanbaatar (Agenzia Fides) - L'imminente viaggio di Papa Francesco ...Questi i film selezionati alla trentottesima Settimana Internazionale della Critica di Venezia, in programma dal 30al 92023: Concorso - About Last Year di Dunja Lavecchia, Beatrice Surano, Morena Terranova (Italia) - Hoard di Luna Carmoon (Regno Unito) - Life Is Not a Competition, But I'm Winning ...edizione (30- 92023). L'immagine scelta per il manifesto dell'80. Mostra "si ispira alla tradizione del cinema on the road - spiega Lorenzo Mattotti - e vuole in questo modo ...

Esami di riparazione a settembre addio: adesso si faranno ad agosto la Repubblica

Agosto inizia con un appuntamento enogastronomico a Porto San'Elpidio.ASIA/CINA - GMG 2023, pellegrini cinesi in viaggio per Lisbona visitano il Palazzo di Propaganda, sulla via di Lisbona. L’Ave Maria in mandarino risuona nella Cappella dei Re Magi COREA DEL NORD - Tra ...