Da Ishak a Boniface | quante occasioni perse per i nostri club di Serie A

(Di lunedì 24 luglio 2023) Se non ci sono soldi, ci vogliono le idee . E di soldi, nel calciomercato italiano, non ce ne sono davvero se non arrivano dall'Arabia o dalla Premier, sempre fonte araba. Idee, tentativi, scommesse, ...

Se non ci sono soldi, ci vogliono le idee . E di soldi, nel calciomercato italiano, non ce ne sono davvero se non arrivano dall'Arabia o dalla Premier, sempre fonte araba. Idee, tentativi, scommesse, ...Se non ci sono soldi, ci vogliono le idee . E di soldi, nel calciomercato italiano, non ce ne sono davvero se non arrivano dall'Arabia o dalla Premier, sempre fonte araba. Idee, tentativi, scommesse, ...

Da Ishak a Boniface, quante occasioni perse per i nostri club di ... Corriere dello Sport

Boehly prova a spingerlo verso l’Arabia Saudita senza successo: Big Rom sente che manca poco al suo passaggio in bianconero. Resiste l’accordo per un triennale da 9 milioni l’anno alla Continassa ...