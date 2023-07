(Di lunedì 24 luglio 2023) Gianni, esponente del Pd, in un'intervista a La Stampa ha indicato alla segretariala strada migliore per tornare a essere maggioranza nel Paese. "Se guardo alla battaglia sul ...

Gianni, esponente del Pd, in un'intervista a La Stampa ha indicato alla segretariaSchlein la strada migliore per tornare a essere maggioranza nel Paese. "Se guardo alla battaglia sul salario ...... risponde Gianni, uno dei leader della sinistra dem, quando gli si chiede come abbia reagito alla decisione diSchlein di sostituirlo alla presidenza della Fondazione del Pd con Nicola ...CASO, NUOVA SPACCATURA NEL PD Con un atto di imperio, di sommo potere,Schlein ha rimosso Giannidai vertici della Fondazione del Pd e ha consegnato le chiavi a Nicola Zingaretti.

Cuperlo (Pd): “Elly Schlein pensi all’Ulivo, vinciamo se siamo ritenuti credibili” Globalist.it

L’ex presidente Pd: «Il sentiero è giusto, ma ora serve un progetto coinvolgente. Niente rinvii sul salario. Sulla Fondazione Pd, Schlein ha diritto di ...Pd, acque sempre più agitate, Elly Schlein divide il partito vendicandosi di Cuperlo e a Cesena il tutor Bonaccini la “avverte”.