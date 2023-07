Cuneo fiscale | Bonomi | Intervento choc da 16 mld contro inflazione

(Di lunedì 24 luglio 2023) “Bisogna intervenire sulle famiglie sotto i 35 mila euro di reddito, con l’il loro potere d’acquisto è diminuito. Abbiamo chiesto unda 16 miliardi, vorrebbe dire mettere in tasca a queste persone 1.200 euro all’anno in modo strutturale col taglio dei contributi al. Mi si dice non ci sono le risorse, ma io obietto: c’è una spesa pubblica di 1.100 miliardi di euro, 14-16 mld si trovano. La riconfigurazione della spesa pubblica si può fare”. Così il presidente di Confindustria, Carlo, parlando a Ustica. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

