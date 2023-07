Cristina Marino in Senza veli | bellezza al naturale con gli occhi dell’amore

Leggi su dilei

(Di lunedì 24 luglio 2023) Estate, stagione d’amori, di bikini e di Barbie mania (almeno per il 2023). Ma è anche la stagione deicondivisi dalle vip su Instagram, come quello di, a dir poco mozzafiato.altrucco né inganno. E le foto sono state realizzate con “l’”: dietro la fotocamera c’è proprio Luca Argentero, pronto a immortalare l’amore della sua vita.insu Instagram: le foto Tra le attrici dallapiù particolare c’è: dopo essere diventata mamma per la seconda volta, si è rimessa quasi subito in forma. Il suo segreto? Un ...