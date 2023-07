Crisi climatica | un altro morto sul lavoro per il caldo Domani incontro tra governo e parti sociali

(Di lunedì 24 luglio 2023) “Un bracciante agricolo èdopo aver accusato un malore mentre lavorava in un campo a Montalto di Castro, nel Viterbese. L’uomo, un cinquantenne originario della Tunisia, è il quinto lavoratore nel nostro Paese il cui decesso viene collegato alintenso di queste settimane, che ha superato le medie stagionali”, lo comunica con una nota, la Cgil di Roma.è previsto un nuovotrasull’emergenza. La ministra Marina Calderone, dovrebbe presentare “Un protocollo condiviso per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi da esposizione ad alte temperature negli ambienti di”. Così la bozza di 11 pagine che tocca punti che vanno dalla valutazione dei rischi e dei ...

"Laè già qui, si manifesterà ovunque nel Mediterraneo con maggiori disastri", ha aggiunto Mitsotakis. La situazione in Grecia è di massima allerta . I tour operator hanno portato a ..."Nel frattempo, la produzione, l'imballaggio e il consumo di alimenti insostenibili stanno alimentando la, generando un terzo di tutte le emissioni di gas serra, utilizzando il 70% ...Leggi Anche, i lavoratori sempre più esposti al rischio di incidenti per il caldo. Il sindacato: 'Casi in forte aumento. Le regole ci sono ma vanno applicate meglio'

Crisi climatica | Case e auto distrutte nella Romagna già devastata dall'alluvione. "In 24 ore 46 grandinate nel nord ... Il Fatto Quotidiano

Ingenti i danni alle vigne dell'Umbria a causa della crisi climatica. L'alternarsi di piogge eccessive con il ristagno dell'umidità, come quelle degli scorsi me ...I ministri Musumeci e Pichetto Fratin parlano apertamente di 'tropicalizzazione del clima' nel nostro Paese e della necessità di interventi strutturali ...