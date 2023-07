Crimea | la guerra non ferma il turismo | spiagge invase da russi e prenotazioni inalterate nonostante i droni ucraini

Romania e Bulgaria, pur avendo a disposizione navi dagià operanti in Mar Nero, non sembrano ...di Kerch come primo passo verso la soluzione del contenzioso sugli spazi marittimi dellae ...... "Putin torna all'attacco" Russia - Ucraina, non bastano le buone intenzioni Dossier - Sentieri diLe notizie in diretta dal conflitto Ucraina - Russia Punti chiave 07:44 Droni sulla, ...... di effettuare un attacco terroristico con diciassette velivoli senza pilota contro oggetti nel territorio della penisola di. Quattordici droni ucraini sono stati soppressi dalla...

Gli 007 ucraini rivendicano l'attacco con droni a Mosca. Cremlino: “E' terrorismo internazionale”. - Kiev conferma: nostri gli attacchi con droni in Crimea e a Mosca - Kiev conferma: nostri gli attacchi con droni in Crimea e a Mosca RaiNews

La Russia ha definito un "atto di terrorismo internazionale" l'attacco avvenuto nella notte contro Mosca, dove droni ucraini hanno colpito due edifici non residenziali ...I velivoli senza pilota sono stati abbattuti. Non si registrano danni o vittime. Colpito deposito munizioni in Crimea. Nuovo attacco sul porto Odessa, colpito deposito di grano ...