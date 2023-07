?Crescita o stagnazione I buchi neri sull’economia cinese

Leggi su formiche

(Di lunedì 24 luglio 2023) A Pechino in questi giorni la temperatura è saldamente sopra i 30 gradi centigradi. Eppure, se il metro di misura è l’economia, in Cina fa un gran freddo. O forse no? Partendo dalla verità quella ufficiale e di partito, gli ultimi dati sul Pil del Dragone, lasciano poco spazio all’interpretazione. Secondo i numeri pubblicati lunedì scorso, la Cina ha segnato un più 0,8% nel secondo trimestre, numero che impallidisce rispetto al 2,2% del periodo gennaio-marzo. Su base annua, ladel Pil è stata invece del 6,3%, un dato solo apparentemente incoraggiante, visto che fotografa l’emersione dell’economiadal periodo asfissiante delle restrizioni zero Covid. E lo yuan continua a scivolare rispetto al dollaro. Messa così, le conclusioni sono due. Primo, nel confronto tra trimestri l’economia rallenta, mentre nel raffronto annuo cresce anche se ...