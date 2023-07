Cresce l’export ma per la bilancia commerciale 2022 negativo

ROMA - Nel 2022 il commercio mondiale di beni registra una crescita dell'11,5% rispetto al 2021. Lo evidenzia'Istat. Anche'interscambio mondiale di servizi registra un deciso aumento, con un +15,3%, mentre si riducono gli investimenti diretti esteri. mgg/gslROMA - In questa edizione: - La guerra del grano minaccia il prezzo della pasta -ma per la bilancia commerciale 2022 negativo - Contratto del terziario, il sindacato alza la voce - Bankitalia, per il Pil prossimo triennio in chiaroscuro abr/mgg/gsl Condividi questo ......3 miliardi di euro, in crescita del 12,4% rispetto al 2021; da evidenziare'incremento rispetto al ...risultati consentono di inquadrare livelli record per la bilancia commerciale (rapporto- ...

Bike economy, cresce l’export: record a Padova e nel Vicentino Il Sole 24 ORE