Covid | Fontana | ' Smontato l' odio e le bufale contro di noi'

Archiviate le accuse di epidemia e omicidio colposi per la gestione della pandemia a carico del governatore lombardo Attilio Fontana e degli indagati. Lo ha deciso il Tribunale dei Ministri di Brescia. 'Mantenuta in vita', rimandando gli atti alla Procura, solo un'accusa di...

"Una ventata di verità, per me e per chi con me ha lottato in prima linea contro il Covid. Su questa indagine una certa parte politica ha costruito per anni una campagna di vero e proprio odio contro ...Il governatore: "Nelle pagine della sentenza di archiviazione vedo smontate molte delle troppe bufale costruite ad arte" ...