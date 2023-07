(Di lunedì 24 luglio 2023) commenta Per ladelsono statelenei confronti del presidente della Regione Lombardiae altri indagati. Per tutti sono cadute leprincipali di ...

... Guido Gallera , sono statedal Tribunale dei Ministri di Brescia nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione della prima ondata delnella provincia di Bergamo. L'ordinanza: 'La ...commenta Per la gestione delsono statele accuse nei confronti del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e altri indagati. Per tutti sono cadute le accuse principali di epidemia e omicidio colposi ...le accuse di epidemia e omicidio colposi per la gestione della pandemiaa carico del governatore lombardo Attilio Fontana e altri indagati. Lo ha deciso il Tribunale dei Ministri di ...

Covid, archiviate accuse ad Attilio Fontana per gestione pandemia TGCOM

Il Tribunale dei Ministri di Brescia ha archiviato le accuse di epidemia e omicidio colposi per la gestione della pandemia Covid a carico del governatore lombardo Attilio Fontana e altri indagati. Lo ...Rimandati gli atti alla Procura per l’accusa di non aver applicato il piano antinfluenzale del 2006 a carico di Silvio Brusaferro, Angelo Borrelli, Claudio D'Amario, dell'ex assessore al Welfare Giuli ...