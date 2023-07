Covid | archiviata l’inchiesta per Fontana e altri indagati

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il Tribunale dei Ministri di Brescia, come aveva già deciso per l’ex premier Conte e l’ex ministro della Salute Speranza, ha deciso di archiviare “in relazione a tutti gliper insussistenza dei reati” le accuse di epidemia e omicidio colposo per la gestione della pandemiaa carico del governatore lombardo Attilio11. Archiviate le accuse di epidemia e omicidio colposo a carico del governatorenell’ambito delIl Tribunale dei Ministri di Brescia ha rimandando gli atti alla Procura solo un’accusa di rifiuto d’atti d’ufficio per non aver applicato il piano antinfluenzale del 2006 a carico di Silvio Brusaferro, Angelo Borrelli, Claudio D’Amario, come tecnici, e ...

