Covid | archiviata l’inchiesta per Attilio Fontana e altri

" Una ventata di verità , per me e per chi con me ha lottato in prima linea contro il- dice Fontana - . Su questa indagine una certa parte politica ha costruito per anni una campagna di vero e ...Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo aver appreso la notizia dal Tribunale dei Ministri di Brescia sull'archiviazione dell'inchiesta 'gestione -'. 'Nelle pagine ...dal Tribunale dei ministri di Brescia la posizione del governatore lombardo Attilio ... "Una ventata di verità, per me e per chi con me ha lottato in prima linea contro il. Su questa ...

Covid, archiviata l'inchiesta per Attilio Fontana, era indagato per epidemia e omicidio colposo Il Riformista

Il Tribunale dei ministri di Brescia ha archiviato le accuse di epidemia e omicidio colposi per la gestione della pandemia Covid a carico del governatore lombardo Attilio Fontana e altri indagati ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...