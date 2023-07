Covid | archiviata inchiesta per Attilio Fontana e altri

Archiviate le accuse di epidemia e omicidio colposi per la gestione della pandemiaa carico del governatore lombardo Attilio Fontana e altri indagati.Il tribunale dei ministri di Brescia ha archiviato la posizione del Governatore lombardo Attilio Fontana , coinvolto nell'inchiesta per la gestione della prima fase della pandemia e in particolare per ...Tribunale Ministri non cancella solo un'accusa a Gallera e altri

Covid, archiviata l'inchiesta per Attilio Fontana, era indagato per epidemia e omicidio colposo Il Riformista

