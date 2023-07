Così il processo di Roma può diventare passepartout geopolitico

Leggi su formiche

(Di lunedì 24 luglio 2023) La Conferenza di ieri sulle migrazioni che si è svolta aha confermato che il rapporto con la Tunisia basato sul partenariato strategico si traduce in una forte e diversa relazione tra l’Europa e i Paesi del Nord Africa. Da, dunque, nasce la possibilità di un vademecum mirato per scomporre il puzzle africano e ricomporlo in un quadro di partenariati euro-africani e trattati internazionali. L’Italia nel Mediterraneo Grazie alla posizione strategica di molo naturale piazzato nel mare nostrum, l’Italia ha nelle sue corde le relazioni con un luogo strategico che si chiama Mediterraneo. Non solo culla delle civiltà, ma oggi punto cardinale dove si concretizzano emergenze, opportunità, relazioni e scelte politiche. Il tema pregnante risponde al nome di instabilità: la guerra in Ucraina ha avuto ripercussioni chirurgiche soprattutto sui Paesi in via ...