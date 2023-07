Cosa succede in Spagna dopo il voto | la sconfitta dei sovranisti | la coalizione tra Psoe e Ppe | l’ipotesi nuovo voto

(Di lunedì 24 luglio 2023) Alla fine dello scrutinio inle elezioni politiche vedono il Partito Popolare arrivare primo con 136 seggi. Subitoci sono i socialisti di Pedro Sánchez con 122 scranni. Al terzo posto c’è Vox con 33 seggi e al quarto l’alleanza di sinistra Sumar con 31. I dati ufficiali al termine dello scrutinio di tutte le schede. Quindi Alberto Núñez Feijóo vince ma non ha la maggioranza: un’eventuale alleanza tra Pp e Vox avrebbe 169 seggi in Parlamento ma ne servivano 176. E questo vuol dire che alla fine il paese ha detto no all’alleanza tra conservatori e. Grazie alla rimonta delche ha contraddetto sondaggi ed exit poll. La premier italiana Giorgia Meloni si è presentata al comizio di Vox. Intanto c’è da registrare la scomparsa di Ciudadanos e il mezzo flop dell’erede di Podemos. I conti delle ...

Alle elezioni politiche spagnole il Partito Popolare di Alberto Nunez Feijoo ha rivendicato il diritto di formare un esecutivo: è quello che ha ricevuto più consensi, ma non abbastanza per governare. ...Navigazione articoli Come ottenere la forma perfetta di Michelle Hunziker all'età di 46 anni: il segreto è questo Ultimi articolidavvero se non asciughi bene i capelli prima di andare a ...I conti delle urne E oraSecondo il New York Times c'è la possibilità addirittura di un nuovo voto entro la fine dell'anno. Di certo la strada di un ritorno di Sánchez alla poltrona di ...

Cosa succede dopo la vittoria a metà dei Popolari alle elezioni spagnole Fanpage.it

Alle elezioni politiche spagnole il Partito Popolare di Alberto Nunez Feijoo ha rivendicato il diritto di formare un esecutivo: è ...Le foto delle auto sfregiate con la scritta "Free Park" da un anonimo castigatore di automobilisti indisciplinati hanno suscitato emozioni contrastanti. C'è la soddisfazione ...