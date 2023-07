Cosa non pubblicare mai sui social

Leggi su dilei

(Di lunedì 24 luglio 2023) Negli ultimi anni, con l’uso impattante deinetwork, con una linea di confine sempre più sottile fra la cosiddetta vita reale e quella virtuale, ci si comincia a preoccuparsi disia bene nonmai suie ciò che può essere condiviso senza scrupoli. Il problema è estremamente attuale, ed è affrontabile su più piani. Da un lato dobbiamo sapere per evitare di inciampare in qualche reato che non abbiamo affatto considerato, dall’altro dobbiamo essere prudenti nella condivisione di dati, informazioni, documenti, che potrebbero crearci problemi in termini di privacy, ed infine bisogna anche considerare ciò che è meglio nonin termini di opportunità. C’è, infine, tutto il tema che gira sulla pubblicazione on line di immagini e video di minori, oggi ormai prassi ...