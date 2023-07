Cosa è successo nei 100 rana e perché sono stati assegnati 3 argenti ai Mondiali di nuoto

(Di lunedì 24 luglio 2023) Podio per quattro nella prima finale della seconda giornata dei2023 diin corsia, in corso a Fukuoka, in Giappone: nei 100 metrimaschili ilva al grande favorito della vigilia, il cinese Qin Haiyang, al record asiatico con il tempo di 57.69. Alle sue spalle, però, in tre toccano contemporaneamente la piastra d’arrivo: crono di 58.72 per l’azzurro Nicolò Martinenghi, il neerlandese Arno Kamminga e lo statunitense Nic Fink. Assegnate, dunque, tre medaglie d’argento. L’italiano nuota il primo 50 in 27.27, mentre la vasca di ritorno viene coperta in 31.45. Per fare un paragone, il cinese, nuovo campione del mondo, passa in 26.96 e chiude in 30.73. Alle spalle dei tre vicecampioni iridati ciil tedesco Lucas Matzerath, quinto in 58.88, ed un altro cinese, Yan Zibei, sesto ...

... A quel punto la ragazza ha raccontato di aver urlato talmente forte che tutti medici si sono subito precipitati nella sua stanza per capirefosse mai: 'Ci sono volute 6 ore prima che ..." Io sono qui per voi e voi siete qui per me quindi noi siamo una famiglia. Sotto la pioggia è stato magico in quella notte selvaggia ,grazie ancora a tutti voi spero spero sempre di lasciarvi ...Gli autori hanno saputo sfruttare quantodentro e fuori la tv in questi dieci anni ed ...non va L'animazione non è cambiata e non è si è evoluta, ma in fondo perché avrebbe dovuto

Cosa è successo oggi domenica 23 luglio la Repubblica

Arisa preoccupa i fan su Instagram. Un messaggio enigmatico messo nelle Story dalla cantante ha allertato i suoi follower che ora si chiedono cosa sia successo all'artista. Arisa si ritrae ...Visto che ha raccontato di non saper cucinare, Barbara ha spiegato quindi da chi ha preso la passione per i fornelli suo figlio Alessandro Borghese, noto chef televisivo: “Dal padre. Io non amo ...