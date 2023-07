Corso di formazione abilitante alla professione di amministratore condominiale

(Di lunedì 24 luglio 2023) Al via a settembre 2023 il 26esimodiai sensi del DM140/2014. Il, della durata di 112,50 ore complessive oltre l’esame finale, si svolgerà nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 18:30 alle ore 21:00, oltre che alcuni sabati dalle ore 09:00 alle ore 13:00, presso la sede ANACI Bergamo. È prevista la possibilità di seguire ilin via telematica per chi proviene da fuori provincia. Con il Decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 13 agosto 2014 è stato sancito l’obbligo, per tutti coloro che ambiscono ad intraprendere ladell’, di frequentare e superare l’esame finale di un ...

... tutti coinvolti in nuove esperienze diin Germania, Olanda e Ungheria per arricchire le ... altre otto docenti (di ogni ordine e grado) sono andate ad Amsterdam con undi inglese di '......degli allievi che saranno in scena in uno spettacolo organizzato dall' Accademia di... Inoltre, il prossimo 12 agosto si terrà l'evento finale del suddettoLe prime celle sono attese indalla tarda mattinata di domani, con fenomeni in ... I fenomeni sono attesi in attenuazione dalla serata e in successivo esaurimento neldella notte.

L’ispezione del Garante della Privacy: procedure, comportamenti ... Federprivacy

La formazione nel settore del benessere non è meno importante di quella nel settore sanitario. Il corso di massaggio decontratturante alla Tao – Scuola Nazionale di Massaggio La Scuola Nazionale di ...Una bomba esplode davanti a Palazzo Marino, sindaco Tognoli. Schermaglie tra Strehler e Fo sulla direzione de «L'opera da tre soldi» a Berlino. Chi resta in città si rifugia al parco Sempione. E i gio ...