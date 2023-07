Controlli nel fine settimana dei Carabinieri a Paternopoli e Nusco

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 24 luglio 2023)neluna denuncia aper guida in stato di ebbrezza e una segnalazione aper drogadeinelappena trascorso. La Compagnia deidi Montella ha messo in campo un dispositivo preventivo che ha visto il rafforzamento dei, sia per contrastare la criminalità sia per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario. Numerosi i posti di controllo effettuati sulle principali arterie, ancora troppo spesso teatri di incidenti le cui conseguenze sono rese maggiormente triste dal fatto che il più delle volte risultano corollario del mancato rispetto alle norme del Codice della ...