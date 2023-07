“Contratti di pulizia anziché di logistica” | i due mesi di lotta dei facchini di Mondo Convenienza Mille in corteo | “Per spaventarci licenziano”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 luglio 2023) Dopo quasi duedi sciopero e presidio davanti ai magazzini dia Campi Bisenzio, 25 lavoratori dellain agitazione sono stati licenziati dall’azienda RL2 che gestisce le consegne e il montaggio dei prodotti del mobilificio. Mentre il Si Cobas continua a chiedere un’apertura rispetto alla richiesta di rispetto del contratto nazionale per, autisti e montatori (quello ‘multiservizi’ che viene applicato ai lavoratori in sciopero), da parte dell’azienda non sembra esserci alcun interesse a presentarsi ai tavoli istituzionali convocati in Regione e, anzi, con i suoi camion ha occupato da una settimana la piazza del Comune di Campi Bisenzio per contestare all’amministrazione la scelta di schierarsi dalla parte dei ...