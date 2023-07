Continuano gli attacchi terroristici con droni da parte di Kiev sul territorio russo

Leggi su strumentipolitici

(Di lunedì 24 luglio 2023) Alle quattro del mattino almeno dueucraini sono precipitati sui quartieri meridionali di Mosca nei pressi del viale Likhacheva, dove un palazzo adibito ad uffici è stato danneggiato. Il secondo drone è invece precipitato nella zona del viale Komsomolsky. Presumibile che l’obiettivo dell’attacco fosse un edificio del Ministero della Difesa non distante. Dopo l’esplosione non si registrano vittime. Poco dopo è iniziato un attacco combinato die missili sulla Crimea. Nonostante gli 11abbattuti e intercettati, sono stati registrate esplosioni in alcuni siti militari, costringendo le autorità a deviare il traffico dalla strada che collega l’imbocco della penisola a Simferopoli. Il ministro per lo sviluppo digitale dell’Ucraina Fedorov ha confermato che la Crimea e Mosca sono state attaccate da, ...