Conti correnti e prelievo forzoso | la notizia è vera? Chiarimenti sui debiti e cosa può succedere

Caserta . È finita agli arresti domiciliari con l'accusa di appropriazione indebita per 600mila euro la direttrice di un ufficio postale del Casertano. Il gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,...176 Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha emesso una misura cautelare degli arresti domiciliari, per il reato di peculato e di autoriciclaggio, nei ...... e permette di consultare in una vista unica saldi e movimenti dei proprie carte prepagate con IBAN accessibili online, anche di altre banche abilitate. L'app di Mediolanum permette ...

Prelievo forzoso conti correnti 2023 Obiettivo semplificare le procedure: cosa prevede la delega fiscale ilmessaggero.it

Cosa potrebbe cambiare grazia alla riforma fiscale in programma Ma soprattutto esiste davvero il prelievo forzoso Scopriamolo insieme.Oltre 600mila spariti dai conti correnti dei clienti di un ufficio postale: arrestata la direttrice. Avrebbe anche chiesto alle vittime, attraverso terzi, di non parlare con gli inquirenti.