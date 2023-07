Conte | la politica mette lo stivale sulla testa di cinema e cultura

... ma altrimenti non accettiamo rinvii, bluff e meline", ha detto anncora. 24 luglio 2023"Lamette lo stivale sulla testa del cinema e della cultura italiana, è inaccettabile, lo combatteremo in tutti i modi". Lo ha detto il leader M5S Giuseppea margine del convegno 'Sviluppo ...Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, a margine di un evento a Palazzo San Macuto a Roma .

Roma, 24 lug. (askanews) - "La politica mette lo stivale sulla testa del cinema e della cultura italiana, è inaccettabile, lo combatteremo in tutti ...Roma, 24 lug. (askanews) - "Quale apertura sul salario minimo Per noi contano le proposte concrete, cioè le posizioni in Commissione, le dichiarazioni, e non i retroscena o posizioni recuperate da ...