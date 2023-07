Conte | “Apertura di Meloni sul salario minimo? Dov’è? Per noi contano proposte concrete | no a rinvii e meline”

(Di lunedì 24 luglio 2023) “L’diverso ill’? Per noile, c’è una discussione in Commissione.le dichiarazioni non i retroscena o posizioni recuperate da qualche articolo di giornale”, così Giuseppe, leader del Movimento 5 stelle, parlando a margine del convegno “Sviluppo sud” a Palazzo San Macuto a Roma. Sottolineando di non aver avuto finora “”,ha evidenziato: “Siamo rimasti a chi dice che ilé una misura ideologica, sovietica, una forma di assistenzialismo, uno specchietto per le allodole. Se c’è una proposta concreta ...

Presenti anche Riccardo Magi e Maria Cecilia Guerra."Qual è l'sul salario minimo Per noi ... ha spiegato il leader M5S Giuseppea margine di un convegno a San Macuto."La maggioranza e ...Come emerge dalle date die chiusura, la Festa si allungherà di un giorno, le tradizionali ... Jacopo Morrone, Daniele Capezzone,, Agnese Pini, Mario Giordano, Andrea Pancani, Claudiae ...Insaranno trattati i seguenti question time: 'Valorizzare il servizio dei volontari nel ...variante della classificazione acustica comunale' presentate dall'assessora Federica Del; '...

Conte: “Apertura di Meloni sul salario minimo Dov’è Per noi contano proposte concrete, no a… Il Fatto Quotidiano

(LaPresse) "Apertura Quale apertura Per noi contano le proposte concrete, la discussione in commissione, contano le dichiarazioni: non ..."Dov'è l'apertura Per noi contano le proposte concrete, c'è una discussione in Commissione. Contano le dichiarazioni non i retroscena o posizioni recuperate da qualche articolo di giornale. La maggio ...