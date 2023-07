Consigli fantacalcio 2023 24 | quando fare l’asta?

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 24 luglio 2023) Come ogni anno, non appena si apre il calciomercato estivo, torna l’interrogativo che affligge milioni di fantallenatori:ato? In questo articolo della nostra rubrica dedicata aisulcercheremo di sviscerare la questione cercando di dare una risposta. La sessione estiva del calciomercato è iniziata da appena due settimane e gli equilibri di molte squadre della nostra Serie A sono stati stravolti. Molti pezzi pregiati del nostro campionato hanno lasciato il bel paese e le squadre orfane stanno cercando di rimpiazzarli con delle nuove giovani promesse o con qualche stella in cerca di riscatto. Ed è per questo motivo che tutti i fantallenatori si chiedonosia più opportuno...