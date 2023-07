Consigli fantacalcio 2023 2024 | 5 difensori da prendere all’asta

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 24 luglio 2023) Manca sempre meno alla ripresa del campionato e dunque anche del, così, per farvi trovare pronti all’imminente asta che darà il via alle danze, siamo qui per fornirvi deisu 5da acquistare. Perché si sa, i grandi successi si costruiscono dal basso. O meglio dalle retrovie, per cui avere una retroguardia solida che possa assicurare anche una ghiotta manciata di bonus è il punto di partenza ideale per poter ambire alle posizioni nobili delle vostre fantaleghe. Non indugiamo ulteriormente e catapultiamoci in questa lista, figlia dei protagonisti consolidati degli ultimi anni, ma con un occhio anche alle sorprese a caccia di conferme dopo l’ottima stagione passata., i nostrisu 5da...