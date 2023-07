Conservatorio di Benevento | giovedì a Vietri l’Orchestra stabile della canzone napoletana

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 24 luglio 2023)27 luglio alle ore 21 la rassegna di musica fortemente voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni De Simone, “in Scena” chiude il cartellone in bellezza, con uno straordinario concerto che prevede anche un cambio di location. Sarà infatti Marina disul Mare, in Piazza AttilioPorta, ad ospitaredeldi Musica “Nicola Sala” di. Come ultimo concertorassegna, che godedirezione artistica del Maestro Luigi Avallone, verrà messo in scena lo spettacolo di varietà “’E stelle ’e Napule”, scritto e diretto dal Maestro Luigi Ottaiano – che da anni ...