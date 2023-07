Consegnava droga nelle Case Nuove a Napoli

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 24 luglio 2023). La Polizia lo ha colto in flagrante mentre vendeva la. Altro stupefacente lo aveva in casa. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di sabato. I Falchi della Squadra Mobile, nell’ambito di servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti all’uopo predisposti, in via Amerigo Vespucci, hanno scorto uno scooter con a bordo un uomo. Quest’ultimo, dopo aver imboccato via Luigi Serio, si è avvicinato ad un altro individuo al quale ha consegnato una bustina in cambio di denaro. I poliziotti sono intervenuti rapidamente per interrompere l’azione criminosa. Hanno così bloccato il centauro e lo hanno trovato in possesso di ...