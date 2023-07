Leggi su strumentipolitici

(Di lunedì 24 luglio 2023) Per lainternazionale su, organizzata su iniziativa della presidente del Consiglio Giorgia, presso la sede del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Roma ha convenuto la leadership dell’Unione Europea, Ursula von der Leyen, e Michel Cousin, sedici capi di Stato e di Governo dei Paesi della sponda sud del Mediterraneo, oltre agli Stati membri dell’Ue di primo approdo, in aggiunta alle delegazioni di Stati del Golfo, del Corno d’Africa e del Sahel. L’invito del premier italianoad un dialogo tra pari La presidenteha affermato che “Quello che inauguriamo oggi è soprattutto un dialogo tra pari, basato sul reciproco rispetto perchè tra Europa e Mediterraneo allargato non può esserci un rapporto competitivo ...