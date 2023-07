Concorso docenti fase straordinaria | bando atteso ad agosto Disponibili 30mila posti

... la sottosegretaria all'Istruzione Paola Frassinetti sottolinea: "Stiamo parlando di un... 75, che prevede proprio l'uso dei test a crocette per i prossimi concorsi per. Per la ...Cosa vuol dire che "iordinario..."Informatizzazione Nomine In Ruolo - Espressione preferenze provincia - classe di/tipo ... Compilano l'istanza di fase 1 solo iconvocati dagli Uffici competenti nei diversi turni di ...

Concorso straordinario bis, docenti che lo hanno superato possono compilare anche la domanda di supplenza [VIDEO] Orizzonte Scuola

Su 87mila posti disponibili il ministero dell’Istruzione ha scelto di coprirne solo 51mila con le nomine. Gli altri andranno ai vincitori della selezione riservata ai precari che partirà entro agosto ...«Va detto che circa 2.000 posti erano riservati al concorso straordinario bis e saranno assegnati ... che i supplenti arrivino in classe il prima possibile. In questi giorni i docenti iscritti nelle ...