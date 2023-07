Concorso ASST di Treviglio | 3 Posti da Tecnico di Laboratorio

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 24 luglio 2023)pubblico, per la copertura di 3didibiomedico, a tempo indeterminato, di cui 1 posto riservato ai volontari delle Forze armate In esecuzone del provvedimento n. 1426 del 22 giugno 2023 e’ indettopubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 3disanitario dibiomedico, area dei professionisti della salute e dei funzionari di cui 1 posto riservato prioritariamente ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010 ai volontari delle Forze armate. Bando diIl testo integrale delpubblico e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie Inserzioni e ...