Concorso ASST di Melegnano | 2 Posti da Collaboratore Tecnico

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 24 luglio 2023)pubblico, per la copertura di 2di, a tempo indeterminato E’ indetto bando dipubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di due collaboratori tecnici professionali – area dei professionisti della salute e dei funzionari – ruolo– da assegnare alla Struttura complessa gestionepatrimoniale – deliberazione del direttore generale n. 465 del 1° giugno 2023. Bando diIl testo integrale delpubblico e' disponibile sul sito http://www.-martesana.it - sezione bandi di. Come Presentare la Domanda II termine per la presentazione ...