Con la destra è un continuo turlupinare | parole terrificanti e battutacce E noi ormai assuefatti

(Di lunedì 24 luglio 2023) di Carmelo Zaccaria La forza creatrice della parola, il suo valore espressivo, puntualizza lo spirito umano di ogni epoca, mettendo in luce lo spessore, la tempra morale oppure la pochezza, la miseria della sua classe dirigente. Leusate in questo periodo risultano spesso smisurate, se non fuori luogo, evanescenti, come particelle di fumo sparse al vento. Ma se sono scollegate dalla realtà, se non irradiano il mondo, sono inservibili, restano saette scagliate a vanvera, impuntature folgoranti che possono al più servire a provocare, a suscitare clamore o ad arpionare il plauso estemporaneo di qualche soccorrevole elettore. Ci si abitua ad ascoltarecosìche in un attimo sono ritrattate, ammorbidite, rabberciate. La parola invece, quando è ragionata, quando è contenuta, rappresenta un bene essenziale, ...

Il Partito Popolare,133 seggi, 47 in più rispetto al voto del 2019, è stato il più votato e il ... Ma a tradirlo è stata la formazione di estremaVox, che ha perso consensi e dai 52 seggi di ...... però, aveva precisato che 'noi siamo ovviamente obbligati ad accettare i risultati di elezioni democratiche', suggerendo un maggiore pragmatismo nell'interagirel'estrema. E aveva poi ...Per Prodi bisogna puntare sul dialogo per allargare i consensi, unica via per competerela. Il Prof, in realtà, parla da ex premier, e da statista, quale è, e passa in rassegna tutti i ...

Il Partito Popolare vince ma Vox perde seggi, la destra senza maggioranza. Resistono i socialisti RaiNews

L’atteso appuntamento per il rinnovo anticipato del parlamento spagnolo, nonostante la buona affluenza ai seggi, si è chiuso con un nulla di fatto e tanta incertezza in più all’orizzonte, proprio ...Nelle elezioni spagnole del 23 luglio le dichiarazioni di maternità, cristianità, nazionalità non hanno portato fortuna all’estrema destra di Vox, già indicata dai sondaggi come il futuro partner di g ...