Con il programma Solaris l’Europa tenta la rincorsa alla leadership nello spazio

Leggi su strumentipolitici

(Di lunedì 24 luglio 2023) Usare l’energia solare pulita dalloper produrre energia sulla Terra. Con questo obiettivo l’Agenzia Spaziale Europea ha scelto Thales Alenia Space per condurre uno studio di fattibilità per l’iniziativa. Ad annunciarlo è la joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%) spiegando che l’iniziativa punta a determinare l’attuabilità di un progetto per la fornitura di energia pulita da fonte solare spaziale per soddisfare le esigenze sulla Terra. “– ricorda Thales Alenia Space – punta infatti all’azzeramento delle emissioni di gas serra entro il 2050 e, per raggiungere questo ambizioso obiettivo, l’industria energetica europea deve ricorrere a fonti di energia rinnovabili, controllabili e accessibili, disponibili in tutto il mondo. L’energia solare dalloè una soluzione promettente per ...