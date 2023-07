Con Gloria fino alla fine | non è stato facile ma era un dovere morale esserci  

Leggi su agi

(Di lunedì 24 luglio 2023) AGI - Nonostante la 'familiarità' con la morte maturata in 40 anni di esperienza e la convinzione che fosse "un" metterealle sofferenza di, il dottor Marco Riccio non ha paura ad ammettere che "èmolto impegnativo, in questo come negli altri casi, trovarsi davanti a una persona che ti chiede di morire e aiutarla a farlo. Ci sono in ballo valori molto importanti". C'era lui, oltre ai familiari, in particolare al marito che ècon, accantodonna di 78 anni che ieri ha assunto un farmaco per ilvita ricevuto dall'azienda sanitaria di Treviso. "Nessun medico della Usl di Treviso ha dato disponibilità a essere in casa ...