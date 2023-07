Come si calcola l’ISEE 2023 | maggiorazioni | fasce di reddito | Dsu | modelli

(Di lunedì 24 luglio 2023) L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente o ISEEha l’obiettivo di valutare la situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare per stabilire il diritto ad una serie di prestazioni agevolate. Si pensi, ad esempio, all’Assegno Unico Universale o alla riduzione delle rette universitarie. Le informazioni necessarie per il calcolo deldevono essere inserite nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Quest’ultima dovrà riportare il dettaglio del patrimonio immobiliare e mobiliare, oltre ai redditi e alle prestazioni ricevute dall’Inps con riferimento a tutti i componenti il nucleo familiare.Una volta presentata la DSU tramite il sito Inps (in alternativa è possibile trasmettere la dichiarazione all’ente che si occupa di erogare la prestazione agevolata, al Comune ovvero ...

Come si calcola l'ISEE 2023: redditi, maggiorazioni, modelli LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi

