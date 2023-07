Come sarà il nuovo Grande Fratello dopo la svolta anti-trash di Piersilvio?

...tramite una circolare fatta recapitare a tutti gli istituti italiani in vista di quello chel'... Nella circolare , si legge, si fa riferimento alle nuove datenecessità nel contesto del "Piano ...E ancora sula nuova realtà: " Alimentato dall'intelligenza artificiale , X ci collegherà tutti in modi che stiamo appena iniziando a immaginare. Negli ultimi otto mesi abbiamo iniziato a ......già accade per lo stabilimento di Castelfranco (MO). La società sta investendo in innovazione ... del costo stimato di 8,5 milioni di euro sostenuti con i flussi di cassa aziendali e che...

La rivoluzione di Pioli: il tecnico spiega come sarà il suo Milan Virgilio Sport