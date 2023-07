Come Ryan Gosling e tutti gli altri Ken si sono messi in forma per Barbie

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 24 luglio 2023) Se ti appresti a interpretare il ruolo di un personaggio di plastica,re degli addominali perfettiquelli diè questione di piccoli dettagli. Qualche muscolo forgiato qui, alcuni ritocchi là e il gioco è fatto. Le cose vanno così da quando Kenneth Sean Carson, o Ken per gli amici, è uscito da una scatola di cartone nel 1961. Quando si è trattato di portare Ken per la prima volta sul grande schermo in versione live-action, scolpire il compagno ideale all'altezza della donna perfetta ha richiesto maggiore impegno. Prima di tutto, ti servono degli attori in grado di interpretare una figura così iconica: The Gos, ovviamente, più Shang-Chi in persona Simu Liu, e il nuovo Dr Who, Ncuti Gatwa. Una voltainsieme i tuoi bambolotti grezzi, non resta che metterli al lavoro. Entra in ...