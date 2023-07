Come prevenire i colpi di calore nei cani | rasare il pelo può aiutarli a soffrire meno il caldo? “È un grave e pericoloso errore”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 luglio 2023) In queste giornate direcord, che attenzione poniamo ai nostri animali da compagnia? Perché sono animali che reagiscono differentemente alle temperature rispetto a noi e –o più di noi – possono correre grossi rischi per la loro salute. Per esempio,comportarsi pernel cane il“colpo di? “La prima considerazione da fare è che irispetto a noi regolano in modo diverso la temperatura corporea”, spiega al FattoQuotidiano.it Paolo Molinari, veterinario. “Gli esseri umani sono mammiferi sudoripari, il che significa che il nostro principale mecsmo di raffreddamento è la traspirazione attraverso la pelle. I, al contrario, sudano solo in ...